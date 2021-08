Jean-Paul ROUX

A l'écoute de toute opportunité dans le secteur du sport, du management, du sponsoring, de l'événementiel.

Mon domaine de prédilection le nautisme, mais je suis un passionné de sport et de techno.

Mon parcours professionnel m'a amené à développer les compétences de management, d'organisateur, de développeur, de communicant et de gestionnaire.





Ex - Directeur de Mer Agitée, Écurie de Course au Large fondée avec Michel Desjoyeaux



Références en matière de gestion de projets sportifs:

- 4 victoires au Vendée Globe (F Gabart, M Desjoyeaux (2), V Riou )

- 1 victoire Transat Anglaise (M Desjoyeaux)

- 1 victoire Route du Rhum (M. Desjoyeaux)

- 1 Victoire Transat Jacques vabre (M Desjoyeaux)

- 1 Victoire Tour de l'Europe (M Desjoyeaux)

- 3 Victoires Solitaire du Figaro (M Desjoyeaux)



Sponsors principaux: Foncia, Macif, Géant, TBS, PRB, VMI



Mes compétences :

Sponsoring

Sport Business

Communication

Consulting

Budget management

Management

Management de projets

Management d'équipes

Budgets/ compta analytique/

Publicité

Consultant

Sport

Coaching

Voile

Pilotage de projet

Nautisme

Evénementiel

Marketing sportif