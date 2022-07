Jean PELLEGRINO

J'ai tout d'abord travaillé comme responsable des ressources humaines d'une start-up (place de marché pour la filière textile, mode et habillement) et recruté toutes sortes de ressources (IT, administration, projets, formation, marketing et commerciaux,...).



Dans un second temps, j'ai fondé une société d'édition web dans laquelle je gérais l'administratif et participais au développement, avec 3 autres associés. Nous travaillions avec 7 ou 8 ressources IT.



Il y a 5 ans je décidais de construire des solutions web pour des professionnels en région PACA.



Depuis le début de 2009, je développe un projet réunissant toutes ces expériences (et quelques autres) : un portail de recrutement et d'information pour le secteur IT, http://www.doolit.com