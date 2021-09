Jean Philippe BAYART

Plus de 30 ans d'expérience industrielle dans les métiers de la production et connexes



- ingénieur de production à la SERS (filiale Pechiney-Ugine-Kulhmann produisant des électrodes en graphite pour l'aciérie).

- chef du service Sensibilisation chez Ilford Photo (production de papiers photographiques Noir et Blanc).

- 16 ans chez Kodak à Chalon/Saône : Ingénieur spécialiste produit (papiers couleur, gamme Noir et Blanc), responsable de production (ateliers de découpe/conditionnement), ingénieur d'affaire pour la mise en place de SAP (partie manufacturing), ingénieur méthodes (lean manufacturing), ingénieur d'affaire sur les opérations de démantèlement du site de Chalon sur Saône. Licencié économique en Octobre 2006.

- directeur d'usine de Chambord Liqueur Royale de France (filiale de l'américain Brown-Forman, le whiskey Jack Daniel's) de 2006 à 2011.



Mes compétences :

Lean

SAP

Manufacturing

Production

Photographie

Instruction vol à voile