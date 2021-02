Jean Philippe COLINET

Véritable manager motivé par le terrain et l'excellence,

Je prends en charge la gestion et lanimation dun réseau ou secteur en vue doptimiser la productivité.

Je garantie la bonne application de la politique commerciale, la réalisation des objectifs et le respect des procédures qualité et environnementale.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Gestion

Suivi commercial et administratif

Management opérationnel

Formateur pédagogue

Négociation commerciale

Suivi de budget

Anticipation

Gestion de la relation client

Organisation