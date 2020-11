Jean Philippe DI PIAZZA

Depuis 10 ans, j’exerce le métier de médecin, d’abord en tant qu’attaché au sein des hôpitaux dans le domaine de l’expatriation et du voyage et maintenant en tant que généraliste.

Mon métier m’a amené à rencontrer des situations professionnelles aussi complexes que différentes. Cela m’a permis de mesurer toute la complexité de la relation humaine.

C’est dans une volonté d’approfondir et d’accroître mes outils dans ce domaine que j’ai acquis en 2007, une formation de coach.

Fort de mes années d’expérience médicale, et depuis ma certification par l’académie du coaching ®, j’accompagne les personnes et les équipes à trouver des solutions à une problématique de l’entreprise.

Pour cela, j’utilise une posture singulière constituée non seulement d’une capacité de rassurer mais aussi de l'éventail issue de ma pratique médicale, et d’une maîtrise du processus basée sur mes compétences de coach.

Je propose un travail de coaching reposant sur trois piliers fondamentaux qui sont le niveau d’intervention, l’analyse de la demande avec son corollaire le contrat et ma propre conscience du métier de coach

Le niveau d’intervention constitue le type d’accompagnement que nous définissons ensemble, le coaché, l’entreprise et moi.

L’analyse de la demande permet d’élaborer un contrat avec des objectifs précis, véritable pierre angulaire du travail de coaching. Ce pilier a comme fondation, la déontologie que j’ai faite mienne.

Ma propre conscience de mon métier de coach me permet de travailler sereinement. Il est constitués d’un travail psychothérapeutique, d’une supervision et de la rencontre régulière de mes pairs.



Mes compétences :

Coach

Manageur

médecin

Médecin généraliste