Jean-Philippe DUFRESNE

Dernier poste occupé : Directeur de Secteur dans un groupe de dimension nationale. (1500 Employés)

Je travaille avec passion.

Autodidacte, j'ai régulièrement mis en sommeil mes activités économiques pour me consacrer à mes responsabilités professionnelles.

A mon dernier poste, dans les Pompes Funèbres, jétais au service de M. CHARPENTIER, mon PDG et des familles endeuillées.

Jy ai vécu un véritablement épanouissement personnel auprès desquels je me suis senti utile.

Lors du changement politique de la direction au départ de M. CHARPENTIER, je ne me suis plus reconnu dans les missions qui métaient confiées et jai choisi de retourner à mes impératifs : trouver du sens dans mes engagements.

Depuis, jai tenté par trois fois dacquérir seul ou avec des associés (2 fois avec mon ancien PDG) de reprendre des entreprises en activité dans le traitement des déchets, la sylviculture, la promotion immobilière.

Aujourdhui je suis sur le point daboutir un projet de ferme photovoltaïque mais je reste disponible à tout autre qui pourrait mêtre proposé tant jaime minvestir dans le travail déquipe.

Je prends plaisir à :

- Manager sur le terrain l'équipe en poste et développer de nouvelles activités pour l'entreprise.

- Amener les équipes lors dacquisitions à intégrer nouvelles méthodes de travail.

- Optimiser tous les segments pour développer l'outil économique.

Ce qui m'intéresse vraiment : maîtriser mon sujet quel que soit le domaine consacré. J'ai donc besoin rencontrer des gens en capacité de me transmettre leur savoir que je pourrais épauler de mon expérience polyvalente et de mon engagement.

Je m'adapte rapidement à tout type de situation.

Mes employeurs, mes subordonnés, mes amis comme ma famille disent de moi que :

- Je suis quelqu'un de fiable sur qui on peut vraiment compter et s'appuyer.

- Qualifié parfois de « machine de guerre », « danimal à sang froid » ou « de nettoyeur », je suis sûr de moi, sincère, loyal et fidèle.

Je travaille sans compter pourvu que le challenge soit motivant.

Respecté de mes équipes et régulièrement sollicité pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés, mon intuition et mon instinct alliés à ma chance ont toujours conduit ma réalisation professionnelle et privée.

Je déteste la routine et l'ennui.