Jean-Philippe FONTANA

Engagement, pragmatisme et nouveaux challenges jalonnent mon parcours.

Après une expérience formatrice en tant que responsable informatique dans le BTP, je rejoins en 1995, l'équipe Projets de l'éditeur de logiciels ITESOFT.

En même temps qu'ITESOFT évolue et devient un groupe international coté en bourse, différentes missions me sont confiées avec une constante: la découverte de nouveaux domaines, et la création/organisation d'équipe: Support Client, Qualité R&D, DSI et participation à l'aventure SaaS Yooz en tant que Directeur Technique en sont des exemples.

En 2006, j'intègre le Comité de Direction Groupe en tant que CIO et Directeur Support Clients et m'implique sur des actions stratégiques en complément de mes missions premières ( business plan, audit interne, due diligence, gestion des IRP...).



Mes compétences :

Management de transition

Systéme d'information

Management

Organisation et stratégie