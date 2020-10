Jean-Philippe JOUVE

Depuis mes années d'étudiant, le monde, en particulier le secteur tertiaire dans lequel j'exerce, a connu une véritable révolution, celles des technologies numériques. Enthousiasmé par le phénomène, j'ai toujours eu à coeur de mettre à jour mes compétences en la matière. C'est ainsi très naturellement que je me suis engagé avec plaisir dans un enseignement de culture informatique.



Depuis septembre 2010, jai assuré dans ce cadre, en partenariat avec le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), la préparation de mes étudiants au Certificat Informatique et Internet (C2i) jusqu'à sa dernière session en juin 2018. De 2016 à 2018, jai également été le responsable de l'organisation de la préparation à cette certification pour 6 autres classes de BTS en assurant la fonction de référent CNAM.



Depuis la rentrée 2017-2018, un collègue et moi-même avec deux classes de 1ère année BTS faisons partie du panel d'établissements expérimentateurs de la version 1 de la plateforme de certification de compétences numériques Pix qui remplace B2i et C2i pour certifier les compétences numériques des collégiens, lycéens et étudiants.



Depuis 2016, je suis le référent numérique de mon lycée. A ce titre, j'assure l'administration locale de l'ENT de la région IDF monlycee.net et de la plateforme Moodle de notre établissement ainsi que la formation des utilisateurs, la fonction de webmestre du site du lycée et celle de responsable de la préparation à la certification Pix.





Mon objectif en m'inscrivant sur Viadéo est d'inciter nos étudiants à en faire de même pour accéder à un réseau d'anciens élèves, et pour ce qui nous concerne, de nous doter d'un outil de suivi de leur parcours professionnel.

D'autres anciens élèves ont préféré s'inscrire sur Linkedin, vous les retrouverez sur ma page.