Jean-Philippe MORESMAU

Totalement autodidacte, je veux continuer à apprendre en recherchant des nouveaux outils et de nouvelles façons de programmer, à utiliser cette connaissance pour construire des logiciels efficaces et robustes. Je peux parfaitement assurer la supervision d’une équipe de développeurs compétents, leur donnant une image claire de l’architecture et une aide technique. Mais mon bagage technique est mon meilleur atout: passionné de programmation (Java, bases de données, Haskell, services et interfaces web) je peux apporter à vos développements logiciels une grande puissance de travail et une compétence prouvée par ma longue expérience en R&D.

Mon blog: http://jpmoresmau.blogspot.com

Pour le plaisir j'ai développé un jeu de rôle en Haskell : http://hackage.haskell.org/cgi-bin/hackage-scripts/package/MazesOfMonad ainsi qu'un petit jeu multi joueurs, utilisant Haskell (Yesod) côté serveur et Canvas pour le client.

Je participe aussi au project http://eclipsefp.github.com/ : un plugin Eclipse de développement Haskell, pour coder en Haskell sans sortir de l'environnement Eclipse.

Je fais aussi des recherches sur les intéractions Haskell Java, par exemple via le project HJVM qui permet de lancer une JVM Java depuis Haskell et de manipuler des objets Java.



Mes compétences :

AJAX

Eclipse

Javascript

Bases de données

Xpath

HTML

JAVA / J2EE

Oracle

Haskell

XML

Performance

Java

REST

Sécurité

Web

Microsoft SQL Server

Enterprise JavaBeans

Java EE

SOAP

UML