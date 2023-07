Jean-Philippe MUNOZ

Ouvert d'esprit, je m' intéresse à de nombreux sujets tels que l'écologie, les sciences humaines et sociales et les nouvelles technologies. Mes qualités d'observation, d'adaptation et mon savoir être me permettent de m'intégrer rapidement au sein d'une équipe. Doté du sens de l'analyse et de la synthèse, j'ai cherché à optimiser les tâches à accomplir et les systèmes rencontrés au cours de ma vie professionnelle. Cette volonté m'a souvent permis de me positionner comme une force de proposition.

Actuellement je suis porteur d'un projet économique et solidaire dans le cadre de ma participation à l'association "Ensemble pour l'emploi". Ce projet me permet de réunir un grand nombre de mes centres d’intérêt. Il les met en relation et favorise l'émergence d'une innovation, tout en développant mes compétences.

Je travaille aujourd'hui pour E-Téra en tant que technicien support







Mes compétences :

Formateur

Office

Gestion de parc

Windows

Linux

Réseau

Maintenance

Informatique

Conseil