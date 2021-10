Jean-Philippe POZIN

Commercialiser des composants de robinetterie pour le transfert des fluides en milieu pharmaceutique, biotechnologique, chimie fine, alimentaire et cosmétique.



Conseil, spécifications et implantation de composants à partir de l'étude sur un PID.

Harmonisation et calcul de faisabilité des lignes fluides sur avant-projet.



Gestion d'une gamme complète dans le domaine de la régulation des procédés, la sécurité des hommes et des installations, la mesure des grandeurs physiques, le transfert des produits sous haute pureté : robinetterie, flexibles, raccords, clapets anti-retour aseptique, joints, détendeurs, vannes de régulation, échangeurs, pompes volumétriques, agitateurs magnétiques ultrafiltration, soupapes de sécurité, disques de rupture, mesure de niveau, pression, température, débit.

Elaboration de sous-ensembles pour des applications à usage unique.



Mes compétences :

Sécurité

Biotechnology

Sécurité alimentaire

valve aseptic

Régulation

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Clipper