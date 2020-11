Jean Philippe PUY

Je suis ingénieur expert en traitement du signal. Jai acquis une solide expérience industrielle pendant 12 ans dans la marine nationale et laéronavale à Toulon puis pendant 6 ans dans le secteur de lélectronique et de lélectricité à Montpellier. Récemment jai occupé un poste denseignant-chercheur en acoustique et audiologie à luniversité de Montpellier I, puis un poste dingénieur R&D expert en traitement du signal et télécommunications spatiales (GPS) à SILICOMP et ARTWARE. Jai optimisé des techniques innovantes de traitement de signal basées sur le filtrage adaptatif . Je maîtrise parfaitement la conception de simulations et modélisations à laide des langages informatiques de programmation scientifique Matlab, Simulink et C.



Jai géré et mené à terme des projets ambitieux de systèmes embarqués temps réel. Je sais constituer des dossiers tel que des propositions, des offres ,des spécifications et des conceptions techniques. De plus je suis capable de diriger des équipes et des hommes. Il est à noter que je suis immédiatement disponible . Vous découvrirez plus dinformations sur mes compétences dans le CV ci-joint.



Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements ainsi que pour convenir dune prochaine rencontre. Notre collaboration pourrait être bénéfique car jai acquis une expérience reconnue dans le domaine du traitement du signal . Vous remerciant par avance de lintérêt que vous portez à ma candidature, veuillez agréer Monsieur lexpression de ma considération.



Mes compétences :

Mathématiques

Matlab

Matlab simulink

Modélisation

Modélisation simulation

Simulation

Simulation numérique

Simulink

Traitement du Signal