Après l'obtention du Titre Professionnel de Gestionnaire de paie dans le cadre d'une reconversion professionnelle, je souhaite désormais, toujours avec rigueur et sérieux, pouvoir monter en compétences et ainsi grandir et m'affirmer.



Mes compétences :

Word

Excel

Quadratus

Rigoureux

Méthodique

Discrétion

Neutralité

Consciencieux

HR Access

Travail en équipe