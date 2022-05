Stéphanie BECHU

Depuis près de 18 ans, j'ai pu travailler au sein de grands groupes aussi bien en tant que Responsable commercial et Responsable des achats. Je dirige dorénavant l'agence TEMPORIS d'Aubagne (13) et propose à mes clients intérimaires des postes en adéquation avec les souhaits et leurs compétences et à mes clients entreprise, les meilleurs profils en adéquations avec leur besoin. Candidats ou entreprise, contactez moi !



Mes compétences :

Acheteur

Système d'informations