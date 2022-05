Nicolas HOVAERE

Ma mission consiste a créer et développer une antenne sur le bassin niçois. Les secteurs d'activités concernés sont l'Industrie, le froid semi industriel, Agro alimentaire et process type pharmaceutique.

Je chiffre de nombreux projets et avants projets en froid et cvc en travaux et en service.

Je suis également responsable d'études et réalisations.

J'ai été chargé d'affaires avec des suivis de projet tels que le CHU de Nîmes 2500k €, le musée de Mouans-Sartoux, la salle des fêtes de Pegomas 200 k € ou encore Décathlon Lyon 200k €

Côté froid je suis référent DESP et chiffre des affaires au CO2 sous toutes ses formes et en Froid jusque -60°c.

Nous développons également une branche environnementale et traitement des odeurs tel que les COV, H2S, déchetterie, centrale bitume.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Organisation

Compétences Techniques

AutoCAD

Efficacité en chiffrage de projets et solutions te