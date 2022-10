Conseil et accompagnement dans le développement des TPE/PME/PMI.



Dans sa démarche de conseil en développement commercial, Sales Stories International cherche à construire avec ses clients un plan dédié d’actions simples, faciles à mettre en œuvre et apportant le maximum de résultats pour le plus petit investissement possible.



http://sales-stories.com/services/conseil-et-accompagnement/



Jean-Philippe Ruhlmann

Mobile : +33 (0)6 07 97 12 04

E-mail : jpruhlmann@sales-stories.com



Mes compétences :

Management

Commerce international

Developpement de reseaux de distribution en France

Marketing

Communication

Stratégie