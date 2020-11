Jean-Philippe SCHLERET

Journaliste depuis plus de 15 ans (Europe 1, Le Progrès, presse magazine nationale…) et consultant en communication éditoriale et digitale depuis plus de 7 ans, j’accompagne les entreprises pour accroître leur notoriété, susciter l’intérêt et l’engagement de leurs prospects.



Comment ? Par des stratégies de contenu : guider vos prospects dans leur parcours d’achat par des contenus ciblés, informatifs, experts, engageants, inspirants. Valoriser vos expertises, votre plus-value, votre spécificité, votre promesse client, votre finalité, votre identité, vos univers associés, vos valeurs… Et optimiser les rendements et ROI par du marketing digital : persona, customer journey, SEO, entonnoir de conversion, automation, etc.



Domaines d’intervention : content marketing (marketing de contenu, marketing digital), digital brand content (contenu digital de marque), inbound marketing, blogs et réseaux sociaux, SEO, communications oneline et offline, gestion et productions éditoriales (écrit, vidéo, podcast, photos, infographies), relations presse.



Mes compétences :

Communication

Communication éditoriale

Édition

Journalisme

Multimedia

Photographe

Photojournalisme

Pige

Presse

Presse magazine

Presse Quotidienne

Rédacteur

Rédaction

Rédactionnel