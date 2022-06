Jean Pierre AIMEDIEU

Je suis aujourd'hui un formateur de culture juridique et comptable niveau master 1 dans deux disciplines.

J'ai formé des comptables assistants et de créateurs d'entreprise pour l'Afpa Paris XII.

J'ai formé des Gestionnaires de paie, des comptables assistants pour l'AFPA Châtellerault.

Je travaille actuellement sur le pôle tertiaire du centre Afpa de Niort-Nouvelle Aquitaine en tant que formateur comptabilité/ressources humaines.



J'ai été formateur et consultant, j'aidais mes clients dans leur parcours de repreneurs/créateurs d'entreprise, je les assistais sur le plan marketing, gestion, comptabilité, tableaux de bord.



Je fus vacataire à l'IUT GEA de Poitiers, également pendant trois ans auprès du Safire Université de Poitiers, puis vacataire auprès de l'IUT Mesures Physiques de Châtellerault.





Je suis marié, j'ai deux enfants.

J'ai une passion pour les tableurs et les tableaux de bord financiers, la PAO et les nouvelles technologies.

Le développement durable et son incidence dans les normes comptables et la présentation des comptes des entreprises.

J'ai développé mon goût pour l'ingénierie de la formation et les nouvelles technologies de formation à distance.



Mes compétences :

Gestionnaire

Reprise d'entreprise

Enseignant

Comptable

Comptabilité

Formateur

Analyste financier

Microsoft Excel