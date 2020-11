Jean-Pierre APTEL

Passionné par la C.A.O., Je dispose d'une expérience et maitrise significative sur le logiciel Siemens NX, volontaire, Motivé, consciencieux, curieux, persévérant, sérieux. Je me suis toujours pleinement investi dans toutes les missions qui m'ont été confiées, faisant preuve de beaucoup de disponibilité et de motivation pour atteindre les objectifs qui m'étaient demandés.

Je dispose de très bonnes capacités d'engagement et d'adaptation.



Mes compétences :

Solid Works

Autocad

PLM

Catia V5

Pro Engineer

Siemens NX