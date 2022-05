Tout d'abord je vous souhaite la bienvenue sur mon profil.



Si vous vous avez des besoins en prototypage rapide,conception 3D, usinage, simulation rheologique, maillage.... n'hésitez pas je suis la personne qu'il vous faut.

Avec 3 ans d'expérience je connais bien le sujet donc.... Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter, me questionner, me demander en contact ce profil est fait pour ça... et j'adore ça A très bientôt..



Malek