Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT

Je vous informe de la création de mon nouveau site https://jpbsmediation.wordpress.com et il a pour objectif de donner des informations et de susciter une réflexion sur la médiation en mettant principalement l’accent sur son développement dans le monde francophone.



Je donnerai le plus souvent des informations sous la forme d’une revue de la presse francophone sans aucun commentaire et en faisant confiance à votre sens critique, car il existe toujours de nombreuses confusions autour de la notion de médiation.



Je vous conseille aussi d’aller sur un autre site celui de l’Observatoire des Médiations : https://www.observatoiredesmediations.org/ pour des informations complémentaires ou de consulter mon ancien site :http://jpbs12.over-blog.com/