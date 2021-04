Jean-Pierre BOULANGER

Je viens de quitter pour motif économique le groupe Will Betz à Onnaing 59 où j'ai passé pratiquement 4 années en temps que gestionnaire du parc français dédié à l'activité Toyota Onnaing.

Je gérais les contrôles techniques annuels obligatoires ( Mines, Tacho,Hayons, Extincteurs ) pour les 250 remorques et les 90 tracteurs dédiés à cette acitvité automobile.

Je prenais en compte les réparations, les entretiens ou les dépannages de tous les véhicules du groupe en France ( 1700 cartes grises)

J'avais pour les réparations et les entretiens une équipe de 5 mécaniciens aptes à intervenir en atelier ou sur route au moyen d'une camionnette atelier.

Je gérais un stock moyen de pièces détachées de 200 K€.

Je supervisais la facturation des réparations et de la casse pour les remorques.

Je sélectionnais et évaluais les fournisseurs en fonction de leur niveau de prix et de service rendu

Je validais les factures de toutes les interventions réalisées en France et les ventilais par agence avant paiement par la comptabilité.

J'ai mis en place l'Ecotaxe ( contrôle et mise au format informatique des données papiers, montage des branchements électriques dans les tracteurs ) pour 750 moteurs avant son retrait par le gouvernement.



Je recherche au sein d'une structure importante, une mission similaire afin de leur apporter mon expertise, ma rigueur et la fiabilité de ma gestion.



TEL :03 20 70 54 99

PORT :0782341075

MAIL : boulanger.jean-pierre@wanadoo.fr



Mes compétences :

Transport routier

Vente