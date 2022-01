Jean-Pierre CLEMENT

Après 10 années en qualité de responsable logistique, j’ai volé de mes propres ailes dans une grisante aventure de travailleur indépendant au service de l’outsourcing des entreprises en quête de réductions de coûts. Fin 2006, deux années se sont écoulées, et mon activité est bien engagée, lorsque mon ancien employeur me demande de venir au chevet de la division PMH (Petit Matériel Hôtellerie), dont je faisais précedemment partie, pour en prendre la direction opérationnelle avec comme mission d’assurer la pérennité et le développement de celle-ci. Fin 2008, je quitte mon poste de directeur opérationnel au sein du groupe ITW après avoir veçu une formidable aventure et m'être formé aux méthodes de travail performantes du groupe.



2009 j'arrive en Calédonie,



Après deux années,humainement très enrichissantes, en qualité de directeur d'exploitation et logistique au sein de la société "Les Bois du pacifique" à Nouméa, Nouvelle Calédonie, me voici responsable d'exploitation de la société Kilou Plus à la découverte du domaine de la location de matériels "outillage, jardinage, BTP" et toujours en Calédonie.



2012, retour en France. Ces 3 ans années exceptionnelles, en Calédonie, m'ont donné une prise de recul et un développement personnel me permettant aujourd'hui de gérer des situations managériales difficiles, complexes et régulières.



2014, retour definitif en Nouvelle Calédonie pour de nouveaux défis personnels et profesionnels.



Mes compétences :

Management & développement commercial

Logistique globale

Gestion de centre de profit.



Mes compétences :

Logistique

Gestion de centre de profits

Management