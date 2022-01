Jean-Pierre DEGUEURCE

Fort de 40 années d'expériences professionnelles, passionné de mécanique, technique et nouvelles technologies, Technicien formateur réparateur Automobile, technicien monteur mise en route de machines pour l'industrie du béton, Agent de Maitrise, formateur et responsable du service après vente France pour un équipementier de véhicules de lutte contre incendies et ravitailleurs aéroports, j'ai acquis au cours de ma carrière divers compétences et techniques, ouvert à toutes propositions et toujours prêt à relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Mécanique

Diagnostic technique

Hydraulique

Electronique

Soudage TIG

Pneumatique

Relations clients

Relationnel

Gestion du personnel

Compte-rendu

Gestion des stocks

Véhicule incendie

Automates programmables

Autonomie

Automobile

Avitailleur aéroport