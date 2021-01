25 ans en tant que Technico-Commercial m'ont fait évoluer dans la vente de solutions techniques dans beaucoup de secteurs industriels. Je mets maintenant mes savoirs faire et savoirs être au service de la formation pour adultes.



J'ai beaucoup appris au cours de ces longues années. J'ai également aimé ce que ce métier m'a apporté ... la relation clientèle en mettant en avant la relation humaine.



Mon but : accompagner toute personne attirée par le métier de commercial ou simplement désireuse de se perfectionner dans son quotidien de technico-commercial.



Une question, un simple conseil et je serai ravi d'échanger avec vous.



Amicalement



A bientôt



Jean-Pierre

Jean-Pierre FATIA



Mes compétences :

Négociation

Prospection

Commercial

Logistique

Analyse des besoins

Stockage

Manutention

Customer Relationship Management

Formation commerciale

Ingénierie pédagogique

Formation professionnelle

Accompagnement individuel

Animation de formations

Ingénierie de formation