Jean-Pierre FORET

Responsable Informatique / IT Manager / Spécialiste AS400



Recherche d'opportunités dans les régions CENTRE, PAYS DE LA LOIRE et BRETAGNE SUD



Plus de 30 ans d'expérience :

- en management de systèmes d'information et de teams informatiques

- en pilotage de projets, d'implémentation d'ERP, de migrations et d'uniformisation de systèmes

- en milieu IBM AS400 et I-series

- en force de proposition et conseils auprès de directions sociétés et Groupes.



Plus de 15 ans d'expérience :

- en Administration de Réseaux et Virtualisation

- en assistance et support Clients et Utilisateurs internes

- en maitrise d'oeuvre avec des partenaires extérieurs



Compétences annexes:

- auditeur interne certification ISO9001

- anglais courant

- qualités rédactionnelles et esprit de synthèse reconnus

- Certification ITIL Foundation (2016)



Mes compétences :

Responsable

OFFICE

Organisation

AS400

Réseaux d'entreprises

Support Utilisateur

Projets informatiques

Besoin client

Lean IT

8D

ITIL Foundation V3

Certification ITIL