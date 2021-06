Jean-Pierre Mercier est diplômé d’une école de commerce française et d’un 3e cycle en commerce international.

Après un parcours de directeur export et marketing en entreprise, adjoint du président d’une grande entreprise française, il part pour le Canada et crée son entreprise de conseil et de formation, Challenge-Action.

Il compte maintenant parmi ses clients des entreprises Européennes et Nord-Américaines de toutes tailles dont nombre de multinationales.



Sa Mission:

• Collaborer avec ses clients pour obtenir des résultats et donner du plaisir à travailler à leurs équipes.



Résultats:

• Tous ses clients ont obtenu des résultats mesurables quand ils ont appliqué les méthodes de travail préconisées. La force de l’expérience et l’application de recettes éprouvées.



Secteurs d’intervention pour améliorer les résultats:

• Planification stratégique

• Consolidation d’équipe

• Stratégie marleting web

• SEO, référencement internet

• Vente

• Service à la clientèle

• Vente en magasin

• Sollicitation téléphonique

• Négociation

• Gestion et supervision d’une équipe de vente

• Coaching de vente



Publications aux Éditions Québécor :

• Le Coaching

• La Motivation des Employés

• La Gestion des Performances

• La vente participative

• La Gestion en 600 mots



Chroniqueur :

• Cahier Argent du Journal de Montréal pendant 5 ans

• Journal Du Net

• Blog de Challenge-Action