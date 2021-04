Jean-Pierre MOUNEY

Je suis un Directeur Général engagé qui bénéficie d' une expertise professionnelle confirmée par de nombreux postes ou missions auprès de situations institutionnelles parfois complexes, délicates et sensibles.



Agissant dans le cadre de missions d’intérêt général,je suis attache aux valeurs de vérité et de respect de la personne humaine: initiatives et actions s’exprimant par des fonctions de soutien et d’accompagnement, d’éducation et de soins, de développement et de création en faveur des enfants ou des adultes porteurs de handicap au coeur de leur environnement social et familial.



Je suis un dirigeant facilitateur de projets qui concentrent les énergies de tous les acteurs sur l'amélioration continue des pratiques opérationnelles auprès des usagers quelque soit le champ d'activité médico-sociale.

Email: jpmouney@hotmail.com