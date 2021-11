Jean-Pierre PANTEL

33 ans d'expérience dans les systèmes d'information, avec une expertise particulière dans la Gestion Électronique de Documents (GED ou GEIDE) et de leur circulation (WORKFLOW) ainsi que des outils collaboratifs associés.

Conseil : Études d'opportunité, études d'organisation, conceptions générales, assistance à maîtrise d’ouvrage notamment dans la gestion de documents : étude des flux de documents, réorganisation des postes de travail, circuits de validation...

Direction de projets de Gestion Électronique de Documents : Choix des options techniques et des produits, relation avec les partenaires, déploiement et assistance au changement.

Schémas directeurs des systèmes d'information pour le compte de grandes entreprises et administrations françaises.



Mes compétences :

Jalios JCMS

Ecm

GED