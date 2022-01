Jean-Pierre PEYRI

Ingénieur systèmes depuis plus de 16 ans, je m'attache à exploiter au mieux les avancées techniques pour augmenter la productivité et le confort de travail des équipes de développements sur de grands projets.

L'exploitation des technologie de virtualisation est un élément clef dans la définition des systèmes d'informations et une veille technologique constante permet d'être à même de proposer la meilleure solutions système dans un rapport qualité prix respectant les budgets des projets de plus en plus serrés.

L'uniformisation des plate formes système permet de garantir une maintenance à moindre coût par utilisation d'un socle technique commun.

Enfin le support aux utilisateur permet de rester près des contraintes projets afin de mieux cerner leurs besoins et d'y répondre au mieux.



Mes compétences :

HPUX

Linux/UNIX

VMWare

Architecture

Avant vente