Jean-Robert BOS

Après un poste RSSI au Conseil Général Gironde, à la retraite je suis devenu Consultant Formateur pour les collectivités; TPE/PME en tant qu'expert Confiance Numérique et Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) pour vous proposer un état des lieux, vous accompagner dans la réalisation des analyses de risques, des audits techniques et de conformité (homologation RGS) et également la mise en place de solutions dans une démarche d'amélioration continue et progressive adapté à vos moyens et ressources.

A cette fin je propose en premier lieu une séance de sensibilisation ludique pour votre personnel puis un plan d'actions et d'amélioration continue, un plan de formation, un guide de bonnes pratiques pour la protection des données sensibles, un plan de formation et de sensibilisation voir un accompagnement pour la mise en œuvre en utilisant des méthodes et outils normés (EBIOS, ISO2700X...) conforme au cadre réglementaire (CNIL, RGS, livre blanc de la cyberdéfense...).

J'élabore et/ou anime également des formations avec supports pédagogiques pour les élèves ingénieurs des grandes écoles dans les domaine de la sécurité des système d'informations type AGERIS, CESI/EXIA, EPSI, EPITECH voir AFPA, CNAM ...

Je participe aux préparations des concours internes et externes via le CNFPT ou INET.

Je propose également l'organisation des événements et manifestations autour du monde numérique.



Mes compétences :

Informatique

Sécurité du Système d'Information

Réseaux Sociaux

Public Key Infrastructure

Communication

Certificats

Portage Salarial

Sensibilisation

Formation