Jean-Robert FRANCO

Artiste-visuel (photographie contemporaine), j'expose internationalement.

Directeur d'ACTUELART et de" lagalerie" pendant 10 ans, j'organise aujourd'hui des événements et manifestations artistiques avec l'association ARTS, etc...

J'invite régulièrement amateurs et collectionneurs d'art à mon atelier de Paris 11e (Tél : 06 09 84 35 82).

Vous pouvez consulter mon site artistique sur : http://jrf.actuelart.fr

Parallèlement à mon activité artistique, j'exerce celle de coaching professionnel, liée à ma formation (Sup de Co et MBA) et à mon expérience de consultant en management relationnel.



