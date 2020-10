Jean Sébastien PERU

Développeur Front End / Intégrateur depuis 2008, je suis actuellement en mission freelance chez AXA. Nous travaillons sur des interfaces pour des applications métiers, principalement en Angular JS.



Je suis à l'écoute pour des missions courtes ou longue, de préférence sur site, au sein même des équipes de développement. Je peux également travailler en home working ou me déplacer à mi-temps sur Paris ou autre.



J'ai effectué en 2016/2017 une mission en portage salarial pour le compte d'Auchan E-commerce dans le cadre d'une équipe de développement agile sur technologie JAVA/Spring. Dans ce cadre, j'étais en charge des intégrations de templates (Thymeleaf), ainsi que du CSS (SASS) et du Javascript (pure JS, no frameworks).



Auparavant, j'avais rejoint WAX Interactive (SQLI) début 2016 en tant que Lead FrontEnd, où j'etais en charge de l'équipe d'intégrateurs FrontEnd. Dans ce cadre, j'ai développé une méthodologie pour améliorer la qualité du code ainsi que le workflow de production.



Chez Altima°, j’étais en agence intégrée chez AXA France de 2011 à 2014 comme Ingénieur Interfaces riches, puis de 2014 à 2016 chez Auchan E-Commerce International comme Développeur FrontEnd.

J'ai également des compétences de webdesign avec une expérience de graphiste notamment.



Chez AXA et Auchan,, je m'occupais de l'intégration sur les sites publics et applications métiers, ainsi que le design d'interfaces UX.

Je conçois, réalise et donne des préconisations techniques (best practices) en HTML5/ CSS3 / Javascript, sur desktop, tablettes et mobile.



Après une expérience de webdesigner chez Axecibles, et auparavant en print et web chez Commepromis, ainsi qu'en freelance, je me suis spécialisé sur l'intégration web HTML/CSS, avec un intérêt fort sur l'UX (Experience Utilisateur), le design et l'ergonomie.



Auparavant j'ai été chargé de communication dans le milieu de la musique, expérience dans laquelle j'ai découvert d'ailleurs ma passion pour le design et le monde du web et où j'ai trouvé ma voie.



Mes compétences :

Javascript

CSS

HTML/XHTML

Photoshop

Responsive design

CMS

Conception

Html

Jquery

Wordpress

Webdesign

CSS3

Html5

Sass

LESS

Illustrator

Intégrateur web

Développement web

PHP

Web