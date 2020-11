En recherche de stage pour participer dans un projet Agile de mise en place ou dintégration dune solution Big Data (collecte, intégration, transformation, stockage, traitement, analyse et visualisation).

J'ai une expérience de travail en équipe comme consultant chez le client. Ceci pour 3 ESN sur une diversité de missions.

A présent, je souhaite me reconvertir dans le domaine du Big Data et mettre mes compétences et connaissances au service des entreprises.