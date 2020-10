Jean Yann VIDOT

Actuellement chargé d'affaires au sein de la société TSV. Au quotidien, je gère des affaire de maintenance et de réparation de transformateur HT avec EDF et ces différentes branches (CNPE, RTE ERDF, CIST). Avec une volonté d’être moteur sur mes dossiers, j’affectionne particulièrement la variété des opportunités et des dossiers.

Il faut ajouter à cela une qualité d'écoute, une ouverture d'esprit et une grande réactivité d'actions pour s'adapter aux différents processus et problématiques rencontrées.





Mes compétences :

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Service client