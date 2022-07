Jean-Yves PALOUS

16 années passées au sein d'une enseigne internationale de prêt-à-porter féminin m’ont permis d’acquérir une solide expérience et une autonomie dans le domaine de l’architecture commerciale en tant que maître d’ouvrage, de concevoir des boutiques au service du produit pour la cliente, de décliner un Concept dans de multiples configurations (centres villes historiques, centres commerciaux, Corner, Flag Ship …), de travailler en équipe avec des intervenants internes (merchandising, mobilier, travaux, expansion …) et externes (architectes, bureaux d’étude, entreprises), de maîtriser les réglementations ERP (sécurité, accessibilité …).



J’ai ainsi accompagné Promod dans son expansion fulgurante cette dernière décennie (passage de 300 à plus de 1000 magasins) et de relever de nombreux chalenges (Chine, USA,magasins mixtes Hommes/Femmes) …



Parallèlement, mon envie de créer m’a conduit vers d’autres projets enrichissants et passionnants, essentiellement dans le domaine de l’habitat. J’ai ainsi travaillé sur de nombreuses constructions ou extensions de maisons individuelles, directement ou en collaboration, en ayant pour règles de base l’écoute du client et l’intégration du projet dans son l’environnement.



Enfin, mes précédentes aventures professionnelles m’ont apporté une excellente connaissance de la grande distribution (supermarchés, galeries commerciales et bâtiments commerciaux) et de la restauration.