Pierre HAMEL

J'ai choisi les archives en fonction de deux de mes passions : l'Histoire et l'aviation. J'ai approfondi les connaissances acquises durant de mes 3 ans de formation avec des stages avec toujours la volonté de découvrir le plus de services différents, avant d'être recruté pour des missions de collecte et de classement.



Ces contrats dans des administrations et entreprises variées aux échelons national, départemental et municipal m'ont permis d'enrichir ma pratique :

- du classement (fonds publics, privés et oraux)

- de la collecte au sein d'administrations (classement et tri, établissement ou vérification des bordereaux de versement, intégration dans la base de données)

- de la mise en place de politiques d'archivage (établissement de tableaux de gestion, numérisation, travail sur arborescence informatique, sensibilisation des services).



Mes compétences :

Logiciel Photoshop

Communication autour d'un évènement

Logiciels Thot et Mnesys

Logiciels Word et Excel

Mise en place de séances de service éducatif

Mise en place d'expositions

Participation à une politique de numérisation

Relation avec un prestataire

Classement