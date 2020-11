Jean-Yves ROUX-FOUILLET

Electrotechnicien de formation, mais animé par une ferme volonté d'évoluer vers une fonction commerciale,de ce fait, depuis bientôt une vingtaine d'années, je fais bénéficier à diverses sociétés de mes compétences commerciales et techniques, de mon dynamisme ainsi que de mon goût pour le contact et le secteur industriel.

Egalement, ma fonction actuelle, m'amène à prescrire des produits techniques auprès des utilisateurs finaux, constructeurs de machines et oem, ainsi qu'à animer des réseaux de distributeurs pour la commercialisation des composants.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Connaissance clients

Autonomie commerciale

Développement commercial

Industrie