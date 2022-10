Jeanne RAIBAUT

Femme de tempérament et de convictions. Je fais les choses à fond ou ne les fait pas.

Petite devise qui m’habite avec bonheur : L’art c’est la vie, la vivre est un art.



Curieuse, j’aime prendre les petits sentiers plutôt qu’une route toute tracée. Ce qui me fait faire de grands, jolis et parfois désarçonnant détours, toujours éloignés de toute conventions.

Sans perdre ma partie terrienne, celle qui trouve toujours plaisir à organiser, structurer, disséquer, comprendre, fabriquer, coordonner, tous les projets que j’embrasse.



Aujourd’hui forte de mes 20 ans d’expérience dans les domaines de la production audiovisuelle et de la publicité je m’engage dans une nouvelle et belle aventure en suivant une formation de 6 mois de « Formateur Consultant » chez SIPCA.



A suivre…





Mes compétences :

Production audiovisuelle / Post-Production

Film publicitaire