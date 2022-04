Jeff WINDSTRUP

Profil Professionnel:

Responsable informatique en environnement international avec deux points forts : une solide expérience en gestion de l’infrastructure et une maîtrise de l'ensemble des techniques de communication.



• Responsable proactif avec des expériences réussies dans le management d’équipes et la gestion de projets quel que soit l’environnement.

• Expert en administration de système Windows et en mise en place et maintenance d’équipements LAN et WAN.

• Compétent en administration de systèmes de télécommunications.



Compétences:

• Système d’exploitation : Toutes les versions de Windows, Red Hat et d’autre versions de Linux

• Messagerie : Exchange 5.5, 2000, 2003 et Lotus Notes

• Télécommunications : Cisco CallManager avec Unity voicemail, Definity/Prologix G3 avec Audix, Conversant SVI et Asterisk

• Serveurs et développement web : IIS, Apache, FrontPage et Dreamweaver

• Base de données : SQL Serveur 7, 2000 et Access

• Barrière de sécurité : ISA 2000, 2004 et autres sur l'open source

• Antivirus d’entreprise : Trend Micro OfficeScan, McAfee ProtectionPilot, InoculateIT et Norton

• Sauvegarde et clonage : BrightStor ARCserve, Backup Exec, Ghost et ImageCast

• Autres compétences : AD avec le GPMC, DNS, WINS, DHCP, PKI, SSH, WSUS, VPN, Snort, Nessus, Samba, InstallShield, VNC, DameWare, VMware et P2V



Certification:

• Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

• Cisco Certified Network Associate (CCNA)

• Active Directory Infrastructure Implementation

• Network Security and Firewall Administration

• Definity PABX Administrator

• CompTIA A+



Mes compétences :

MCSE

Pilotage de projets à l’international

Management direct et transversal

Langue de travail anglais

Capacité à fédérer des équipes mondiales