Jego JACQUES

FONCTIONS:

1)Responsable commercial projet, Chargé d'affaires.

Industrie Automobile, équipementiers.

2)Technico-commercial.

Chimie, énergie



OBJECTIFS:

Mettre à profit mon expérience professionnelle dans la

prospection, le développement et la gestion commerciale.



PROJET:

Mobile, disponible et motivé par les résultats,je souhaite

intégrer et accompagner une société dans le développement de

ses parts de marché, qui peut-être mis en place à travers des

missions.



PARCOURS PROFESSIONNEL.

-Vingt ans d'expérience, dans le développement commercial à

travers des domaines industriels différents.

-Prospection, développement de secteur.

-Développement commercial dans l'innovation, le projet grand

compte et la productivité.

-Développement de projet.

-Management équipe commercial.

-Management équipe projet.

-Développement CA entre 5M€ et 120M€.



(Références professionnelle possible)