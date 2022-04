Jehan DE MONLEON

* Chargé de développement des compétitions, Le Touquet Paris Plage Tourisme

* Secrétaire Général de la Société Hippique du Touquet, organisateur d’événements sportifs.

* Fondateur gérant/associé d'une société de conseil en communication depuis 2005 ;

* 10 ans de logistique et de management à l’international pour des Organisations Internationales (ONU et CEE) ;

* 6 ans en tant que Directeur de l’Information à l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris ;

* 15 ans de journalisme en tant que reporter-photographe correspondant de presse.

Solide expérience en logistique/organisation/gestion et managements, ce qui me permet d'avoir une compréhension globale et complète d’un événement et d’une situation.



Mon expérience professionnelle internationale de haut niveau et ma culture franco-italienne sont synonymes d’ouverture, de réactivité et d’efficacité.

______________________________________



COMPÉTENCES :



Logistique – Organisation - Management opérationnel - Gestion de crises – Communication et information – Recherche-analyse-vérification-diffusion de l’information - maitrise des prestataires – Intelligence économique – Veille opérationnelle.



COMPÉTENCES INFORMATIQUES :



Systèmes d’information, Word, Excel, Powerpoint, PAO, Photoshop.



POTENTIEL :



Rapide, autonome, responsable, sérieux, rigoureux, pragmatique, adaptable, disponible - vision stratégique, anticipation, mobile, réseau, initiative.



Mes compétences :

Gestion de crises majeures

Management opérationnel et hiérarchique

Communication évènementielle

Organisation d'entreprise

Tourisme

Logistique globale

Organisation de salons

Organisation d'évènements

Humanitaire

Communication

Gestion de crise

Organisation

Logistique

Management

Photographie