Philippe FERRON

Responsable moyens généraux

LIPPI Fencing solutions



avril 2006 – Poste actuel Charente



Management, Gestion & Organisation

 Infrastructures Immobilières : bâtiment neuf, rénovation, entretien et maintenance technique.

 Suivi des fluides.

 Pilotage de projet services généraux.

 Parc Automobiles et engins de levage : achat, entretien, suivi sécurité, carburant, vente.

 Téléphonie mobile.

 Personnel d’accueil et d’entretien.

 Sureté et sécurité des biens et des personnes.

 Incendie : suivi et formation du personnel.

 Conseil auprès de la direction.

 Gestion de crise mise en place de conduites à tenir.

 Management de Collaborateurs & de Prestataires.

 Optimisation et amélioration des process au quotidien.

 Réalisation d’enquêtes de satisfaction, présentation des résultats en réunion de direction.

Achat

 Achats hors production.

 Établissement et rédaction des cahiers des charges,

 Conduite des entretiens avec les prestataires, étude des produits, négociation des montants.

 Analyse des offres, conduite des négociations pour obtenir les besoins définis et choix du fournisseur final.

Administration et finance

 Gestion de contrats.

 Création et suivi de tableaux de bord.

 Contrôle de la facturation.





responsable des moyens généraux

ministère de la défense



2004 – 2006 (2 ans) France



 Entretien et suivie de travaux

 Entretien espace vert

 Responsable de la sureté et sécurité de l'emprise,des personnels des matériels et des armureries

 Management des gardes, groupe d'alerte et permanence.

 responsable des contrôles d'accès et alarmes

 Gestion de crise

 conseiller auprès de l'autorité du régiment.

 responsable incendie

 organisation de la mise en place de prestations militaire et civil voir journées portes ouvertes.





Management en unité de combat des Troupes de Marine

ministère de la défense



1981 – 2004 (23 ans) France et outre-mer



 Opérations extérieur Tchad, Bosnie, Afghanistan....

 séjour 2 ans Gabon, Nouvelle Calédonie, Djibouti.

 Renseignement.

 Gestion de crises.

 Instructeur combat jungle.

 coopération et instruction avec armées étrangères.



Sollicitez des recommandations



Mes compétences :

Sécurité