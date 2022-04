Jehan DE WOILLEMONT

Ingénieur en matériaux, oenologue et titulaire d'un master II en marketing, j'ai acheté le domaine de St Pierre la Garrigue (41ha de vignes en cru la Clape, Languedoc) en 2005 et réalise des missions de conseil en stratégie viticole, en oenologie et tourisme vert.

J'ai également repris la gestion de la SCEA de Marmorières, vignoble familial depuis 1826 (120ha en cru la Clape, Languedoc).



Conseiller du Commerce Extérieur de la France

Membre élu à la CCI de Toulouse depuis 2010

Conseiller des Prud'hommes de Narbonne (collège employeur) et président de la section Agriculture





Mes compétences :

Oenologie

Viticulture

Gestion de projet

Conseil

Ingénierie

Management

Vente