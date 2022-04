Jehan Philippe LE ROY

Le groupe HL2D& IntegraSys, distributeurs à valeur ajoutée spécialistes des communications unifiées, offre une gamme complète de solutions de communication d’entreprise : passerelles VoIP, IPBX, équipements de téléphonie (terminaux IP/SIP, systèmes DECT, casques, etc.), offre opérateur, etc.



Le groupe HL2D& IntegraSys tire sa force de la qualité de l’accompagnement qu’il prodigue à ses partenaires revendeurs /intégrateurs, grâce à une offre de services à valeur ajoutée, en avant-vente comme en après-vente : audit, formation, staging, installation, maintenance, support hotline, etc



Parmi ses partenaires constructeurs IP, Le groupe HL2D& IntegraSys compte des marques de prestige telles que : Aastra, Alcatel, Panasonic, Plantronics, Siemens Enterprise Communications, Snom, Technicolor (Thomson) etc.



HL2D et IntegraSys ont uni leurs forces l'été 2011, pour monter en puissance sur le marché des communications unifiées.



Mes compétences :

communications unifiées

SIP

IPBX

adsl