En recherche de poste, secteur art, luxe et culture



Après une formation en commerce international et gestion des industries du luxe et des métiers de l'art, j'ai évolué dans le secteur de la musique (sur des postes de type communication/export) puis, toujours dans le secteur culturel, dans le domaine du management via la Cinémathèque française. Évoluant comme chef d'équipe et pilotant une vingtaine de sites pour des entités bancaires notamment, je n'ai jamais perdu contact avec mes premières amours, l'art et son marché.

Forte de plusieurs expériences dans les domaines de l'art, de la culture ou du luxe (maisons de vente, particuliers), je cherche aujourd'hui à mettre à profit mes compétences dans une structure où polyvalence et réactivité seront valorisées.