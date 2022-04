Jehanne CORVIS

32 ans, diplômée en DESS Commerce International, j'ai un peu "roulé ma bosse" dans divers domaines et pays.



Ma 1ère expérience professionnelle, mis à part mes "jobs d'été" a eu lieu à Bruxelles dans une agence de Relations Publiques (CGP Europe SA). J'y ai travaillé pendant quelques mois en tant qu'Assistante Relations presses. Le déclic a donc eu lieu. Evoluer dans cette capitale européenne, côtoyer des personnes de cultures et expériences différentes...m'ont donné envie de m'expatrier à Londres.

Après l'obtention de mon DESS, j'ai donc travaillé pendant plus d'1 an à l'ANT en tant que Chargée de missions. J'ai ensuite pris mon envol pour Londres où j'ai d'abord obtenu un "Certificat en Anglais de Cambridge".

Une fois mon certificat en poche, j'ai été embauchée en tant que Responsable adjoint dans un magasin de prêt-à-porter, puis Manager.

J'ai voulu ensuite explorer une autre facette de mes compétences en intégrant un centre de formation international. J'y ai exercé la fonction de Responsable de portefeuilles clients.



De retour en France depuis septembre 2011, je suis employée à la CARSAT Sud-Est en tant que Contrôleuse de gestion.



Mes compétences :

Customer Relations

Office administration

Stock management

Billing

Management

Auditing

Project Management

Analysis

Accounts & Finance