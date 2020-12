[ + de 15 ans d'expérience professionnelle ]



"PILOTER UNE ACTIVITE : un savant mélange entre la vision objective globale de l’organisation et la prise en charge efficace de chaque action à réaliser."

-Manuel Montresor-



Profil complet en anglais :

http://www.linkedin.com/in/manuelmontresor



Mes compétences :

Logisticien

Communication

Acheteur public

Qualiticien

Management d'équipe et d'activité

Administration d'entreprise et d'association

Gestion de projet

Développement du territoire