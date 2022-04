Jehanne DUCROS-DELAIGUE

Même si j'adore mon métier de Guide-Conférencière, j'ai choisi de me réorienter tout en restant dans le secteur du patrimoine.

Je suis sur le point de finir mes études après un M2 Patrimoine Ecrit et Edition Numérique au CESR de Tours.



Après mon stage de validation de diplôme à la Bibliothèque Universitaire de Cardiff, je vais me lancer dans la recherche d'un emploi correspondant à mon parcours (en incluant si possible un aspect médiation dans mon métier):

- bibliothécaire (concours)

- responsable numérique / multimédia

- chef de projet en numérisation

...



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Visites guidées