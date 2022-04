Jehanne LONGFELLOW

Propose soins énergétiques



Shiastu Equin Humain : Digipression sur les points d'acuponcture situés les méridiens qui parcours le corps.

Issu de la Médecine Traditionnelle Chinoise, cette approche permet de rétablir la libre circulation de l'énergie dans le corps et apporte ainsi un réel bien être physique et psychique. Travaille sur tous les grands systèmes : respiratoire, circulatoire, musculaire, osseux, lymphatique...

Conseil en aromathérapie et gémothéaprie.



Massage Ayurvédique Abyanga : massage de tradition indienne pratiqué avec de l'huile de sésame chaude. Apporte une réelle détente et un bien être profond.